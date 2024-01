Gaussin : avertissement sur son chiffre d'affaires 2023

(AOF) - Tandis que le chiffre d'affaires et le carnet de commandes de Gaussin seront publiés le 14 février, le spécialiste du véhicule innovant fait marche arrière. Il précise dans un communiqué que "les prévisions établies au début de l’année 2023 reposaient sur un carnet de commandes robuste", augurant d'un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d'euros pour l’exercice 2023. "A ce stade d’avancement des travaux de clôture, il apparaît désormais que le chiffre d’affaires ne devrait pas dépasser les 40 millions d'euros pour l’exercice 2023.

"Cet écart conséquent résulte d'importantes difficultés qui se sont, pour l'essentiel, concentrées au cours du dernier trimestre 2023", indique un communiqué de presse de Gaussin.

Avant de poursuivre : "La situation a été exacerbée par les retards persistants de livraison de composants par des fournisseurs et, plus grave encore, par la désorganisation de la société consécutive à la nomination d'un nouveau directeur général délégué : cette désignation, réalisée à la demande du groupe CSG, a été annoncée au marché début octobre 2023. Ce nouveau dirigeant a accumulé des décisions irrationnelles et contradictoires qui ont totalement désorganisé l'entreprise et créé des conflits internes et des perturbations organisationnelles. Cela a directement impacté le chiffre d'affaires du Groupe dans son ensemble. A titre d'exemple, des livraisons ont été suspendues, des fournisseurs et des clients non priorisés et des prospects n'ont pas eu de suite favorable à leurs demandes commerciales".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.