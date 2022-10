Gaussin: avec Lhyfe pour développer la mobilité hydrogène information fournie par Cercle Finance • 10/10/2022 à 12:33

(CercleFinance.com) - Gaussin et Lhyfe annoncent la signature d'une lettre d'intention en vue d'un partenariat stratégique visant à développer une solution de mobilité renouvelable globale associant les véhicules à hydrogène de Gaussin et l'hydrogène vert et renouvelable produit par Lhyfe.



L'accord doit permettre d'accélérer le développement de la mobilité hydrogène sur les sites portuaires, aéroportuaires et logistiques en proposant une solution globale de production et distribution de mobilité décarbonée.



Ce partenariat comprend également un volet commercial visant à identifier des clients potentiels en France et à l'international.



' L'hydrogène vert renouvelable est dès aujourd'hui une solution extrêmement pertinente pour la filière logistique, et ce à tous points de vue : écologique, pratique et économique ', déclare Christophe Dubruque, directeur développement Mobilité de Lhyfe.



' Notre partenariat peut permettre de combiner véhicules à hydrogène et distribution d'hydrogène renouvelable à travers une offre globale de mobilité verte ', ajoute Christophe Gaussin, directeur général de Gaussin.