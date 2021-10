Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gaussin : augmentation de capital de 12,16 ME information fournie par Cercle Finance • 06/10/2021 à 18:35









(CercleFinance.com) - Gaussin annonce une augmentation de capital -par voie de placement privé réalisé auprès d'investisseurs qualifiés et d'un cercle restreint d'investisseurs- pour un montant brut total 12,16 ME. L'augmentation de capital correspond à l'émission de 1 962 631 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 6,20 euros, soit 1 euro de valeur nominale et 5,20 euros de prime d'émission, pour un montant total brut de 12.168.312,20 euros, représentant environ 8,24% du capital social de Gaussin avant l'augmentation de capital soit un taux de dilution global de 7,61%. Cette levée de fonds va permettre d'augmenter les fonds propres de l'entreprise tout en renforçant sa trésorerie, précise Gaussin.

Valeurs associées GAUSSIN Euronext Paris -2.20%