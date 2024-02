Gaussin affiche un carnet de commandes en hausse à fin 2023

(AOF) - En 2023, Gaussin annonce avoir réalisé 35,7 millions d'euros de chiffre d'affaires et revenus de licences contre 57,1 millions d'euros en 2022, soit une baisse de 37,5%. Le spécialiste de la mobilité innovante affiche un carnet de commandes à 148 millions d'euros au 31 décembre 2023 contre 130 millions il y a un an, avec une trésorerie brute de 8,8 millions d'euros au 9 février 2024 "L'exercice 2023 a été fortement impacté par une série de contretemps managériaux et industriels qui n'ont pas permis au groupe d'atteindre les objectifs escomptés" résume Gaussin dans son communiqué.

Le groupe invoque "notamment des retards de livraisons, et la désorganisation de l'entreprise du fait de décisions irrationnelles du directeur général délégué remercié en fin d'année".

"Avec un carnet de commandes important et de nombreux prospects, les perspectives du groupe restent solides, dès lors qu'il parviendra à sortir des difficultés conjoncturelles et de gouvernance auxquelles l'entreprise fait face", conclut la direction.

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.