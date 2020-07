GAUSSIN acquiert Metalliance

(AOF) - Gaussin a racheté auprès des dirigeants de Metalliance d'un bloc majoritaire représentant 51,42% du capital de la société. Déjà actionnaire de Metalliance à hauteur de 44,32% depuis 2008, Gaussin détient désormais 95,74% du capital. L'opération donne naissance à un groupe français d'ingénierie de plus de 200 personnes spécialisé dans la conception et la fabrication de produits et services industriels.

En consolidant les comptes de Metalliance, il affiche un chiffre d'affaires pro forma de 44,7 millions d'euros pour un Ebitda de 5,4 millions d'euros. Le carnet de commandes ferme du nouvel ensemble ressort à 47 millions d'euros.

Metalliance est notamment l'inventeur du Train Sur Pneus et du Véhicule Multi Service, utilisés pour la construction et la rénovation de tunnels.

GAUSSIN assure le financement de l'opération par un mix de numéraire, crédit bancaire et crédit vendeur.

Biens d'équipement

Après quatre années de forte croissance, portée en particulier par l'aéronautique, l'automobile et la mécanique, les achats de machines-outils en France ont légèrement baissé en 2018 selon l'étude de marché annuelle du Symop, le syndicat professionnel du secteur. Les ventes ont atteint 1,632 milliards d'euros en France, en baisse de 0,6% par rapport à 2017. Face à ce ralentissement, les producteurs français ont mieux résisté que leurs voisins européens, notamment allemands et italiens. Leur positionnement sur des marchés de niche, plutôt haut de gamme, leur est donc profitable. Avec 739 millions d'euros de machines produites en 2018 ils constituent seulement 3% de la production européenne. Les commandes ont très légèrement progressé (+0,9%).

Le Symop table sur une progression limitée à 2% du marché des machines-outils en 2109 en raison de la conjoncture internationale, marquée par le Brexit et la guerre commerciale sino-américaine.