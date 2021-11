Gaussin : achat de licence mondiale auprès de Bluebus

(CercleFinance.com) - Gaussin annonce l'acquisition d'une licence mondiale (hors France) auprès de Bluebus, filiale du Groupe Bolloré, pour son bus 6-mètres LMP® de 22 passagers.

Le véhicule, qui sera rebaptisé Cit-e, sera fabriqué par le réseau actuel et futur de licenciés de Gaussin. Il s'agit d'une solution de transport pour les applications de transport en milieu fermé ou publique du 1er et dernier kilomètre axée sur la sécurité, la performance et le respect de l'environnement.

Valable pour une durée de 20 ans, la licence permettra à Gaussin de faire bénéficier son réseau de licenciés de ce modèle et de pénétrer leurs marchés locaux, avec un accent particulier sur le Moyen-Orient, où la demande et l'adoption de systèmes de mobilité intelligents et propres sont en forte croissance.