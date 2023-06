Gaussin accélère sa stratégie nord-américaine

(AOF) - Gaussin, acteur du transport de marchandises propre et intelligent, annonce la montée en puissance de sa stratégie nord-américaine à l'issue des Journées Portes Ouvertes de son site industriel situé à Saint-Vallier, en Saône-et-Loire. Grâce à une extension récente qui a porté sa capacité totale à 2 400 véhicules par an, incluant les ATM (logistique), APM (portuaire) et MSV (sous- terrain), le site de Saint-Vallier est prêt à répondre aux exigences de production des plus de 300 tracteurs de parc électriques que GAUSSIN s'engage à livrer aux États-Unis d'ici la fin de 2023.

Dans cette perspective, le Groupe déploie une troisième ligne d'assemblage en 2x8 afin d'accroître les cadences de production. Cette expansion démontre l'engagement de Gaussin à répondre à la demande croissante et à soutenir la mise en œuvre de sa stratégie nord-américaine.

Par ailleurs, le site de Saint-Vallier accueille également depuis peu la ligne de production des navettes ARMA et EVO, suite à la reprise des actifs de Navya par Gaussin-Macnica Mobility.

Gaussin North America (NA), filiale américaine détenue à 100% par Gaussin, est appelée à jouer un rôle central dans la stratégie du Groupe au cours des années à venir.

Avec une demande structurellement élevée pour les tracteurs de parc Gaussin ATM 38T Full Elec, Gaussin North America répond à l'urgence de remplacer les 50 000 tracteurs à moteur diesel actuellement en service dans les ports et les centres logistiques américains.

Ces remplacements sont essentiels pour atteindre les objectifs ambitieux de décarbonation au cours de la prochaine décennie.

