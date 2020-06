Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gastrans : retombe vers 67,4E Cercle Finance • 23/06/2020 à 17:46









(CercleFinance.com) - Gastrans retombe vers 67,4E et confirme son incapacité à accompagner la dynamique haussière du CAC, pourtant très forte ce 23/06. Le titre reste encalminé au sein d'un étroit corridor 67/69,5E et la tendance pourrait passer plus négative sous 64,85E, avec le comblement du 'gap' des 57,6E en ligne de mire.

Valeurs associées GAZTRANS.TECHN. Euronext Paris -2.53%