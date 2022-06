Gascogne: une association de minoritaires se constitue information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 11:51

(CercleFinance.com) - Plusieurs actionnaires minoritaires du groupe Gascogne, le principal acteur de la filière bois en France, ont annoncé cette semaine se regrouper au sein d'une association, avec le soutien du financier franco-américain Guy Wyser-Pratte.



Dans un communiqué paru mardi, l'association des actionnaires minoritaires de la société Gascogne (AAMSG) explique vouloir défendre les intérêts des investisseurs minoritaires et préserver la valeur de leurs participations.



Dans un premier temps, l'AAMSG a fait parvenir un courrier au président de l'entreprise, Dominique Coutière, en vue de soulever un certain nombre de questions concernant les principes de gouvernance et de gestion de l'entreprise, mais aussi au sujet de sa valorisation en Bourse.



Une initiative saluée par Guy Wyser-Pratte, qui a investi dans Gascogne il y a plus de 12 ans et qui détient aujourd'hui 2,5% du capital de la société.



Dans un communiqué, l'homme d'affaires dit notamment s'interroger sur les modalités d'attribution des obligations 'ORAN' à la société Biolandes Technologies, holding familiale de la famille Coutière, à un prix avantageux de 2,5 euros.



Du point de vue de Wyser-Pratte, ce prix est déconnecté du marché alors que la valeur de l'actif net par action au 31 décembre 2021 se montait à 6,5 euros et que le course de Bourse évolue aujourd'hui autour de 3,5 euros.



Pour ces raisons, le financier dit avoir prévu de poser un certain nombres questions écrites lors de la prochaine assemblée.



A la Bourse de Paris, l'action Gascogne se repliait de 2,2% jeudi matin suite à ces derniers développements.