Gascogne: remboursement de Biolandes en actions nouvelles

(CercleFinance.com) - Gascogne indique que les ORAN détenues en totalité par Biolandes Technologies ont été automatiquement remboursées en actions nouvelles Gascogne ce 2 janvier, conformément à une décision de son conseil d'administration prise en juin dernier.



Biolandes Technologie s'est ainsi vu attribuer, à titre de remboursement, 5.119.228 actions Gascogne, portant à 17,39% du capital et 10,37% des droits de vote sa participation directe au capital du fabricant d'emballages et de produits en bois et papier.



Détenant désormais, directement et indirectement de concert avec Attis 2, 84,02% du capital et 87,86% des droits de vote de Gascogne, Biolandes Technologies s'est engagé à ne pas initier d'offre publique de retrait dans les douze mois.





