Gascogne publie un Ebidta en hausse de 130% au premier semestre 2022

(AOF) - Gascogne, acteur de la filière bois en France, a publié un résultat net consolidé de 17,8 millions d'euros au premier semestre 2022, contre 5,5 millions d'euros au premier semestre 2021. Son Ebitda s'établit à 29,8 millions d'euros (+130%), contre 12,9 millions d'euros. Son chiffre d'affaires est en hausse à 237 millions au premier semestre 2022, contre 199 millions à la même période l'an passé, soit une progression de 19,1%.

Le cycle économique inflationniste entamé début 2021 s'est poursuivi sur tout le premier semestre 2022 à un rythme soutenu. Les prix des matières premières, les coûts de transport, les coûts d'énergie battent tous les records historiques. Les tensions sur les approvisionnements ont également été importantes. Dans ce contexte, Gascogne s'est attachée à couvrir ces hausses et recueille les fruits de ses actions d'optimisation industrielles.

La progression de l'Ebitda au premier semestre 2022 est principalement portée par les marchés du papier, dans une conjoncture favorable pour le groupe ces 6 premiers mois de l'année. Pour rappel, le premier semestre 2021 avait été pénalisé par l'arrêt réglementaire de la papeterie pendant trois semaines en février 2021, le prochain arrêt étant programmé en novembre 2022.

Au mois de juillet 2022, le groupe a annoncé la signature d'un contrat de crédit syndiqué avec un pool bancaire et d'un contrat de crédit avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI),destinés au financement de son nouveau programme d'investissement, qui comprend une machine à papier neuve pour le site de Mimizan, pour laquelle il est entré en négociation exclusive avec un constructeur européen.

Le second semestre 2022 devrait s'inscrire globalement dans la continuité du premier semestre, mais sera toutefois négativement impacté par l'arrêt réglementaire de la papeterie programmé en novembre 2022.

Le contexte géopolitique et économique mondial et les évolutions des prix des matières premières, des coûts de transports et des énergies demeurent des points de vigilance auxquels le Groupe reste attentif.

