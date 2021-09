Gascogne: forte croissance du résultat et du chiffre d'affaires, mais repli de l'EBITDA

(AOF) - Gascogne a réalisé au premier semestre 2021 un bénéfice net consolidé de 5,5 millions d'euros, après un bénéfice de 0,4 million un an plus tôt. Le résultat opérationnel s'établit à 7,3 millions d'euros, contre 2,6 millions l'an passé, qui avait vu la comptabilisation de charges non courantes au titre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi du site de Castets. L'EBITDA est en revanche en repli de 8,5% à 12,9 millions d'euros compte tenu de l'arrêt réglementaire de la papeterie de 3 semaines au mois de février.

Le chiffre d'affaires du spécialiste de la filière du bois a progressé de 8,9 % à 199 M€ sur ce semestre. "Le Groupe, globalement peu impacté commercialement par la crise sanitaire a déjà retrouvé un niveau d'activité comparable à celui d'avant la crise", précise Gascogne.

Le chiffre d'affaires de la Division Bois (10% du chiffre d'affaires consolidé) rebondit de 11%, bénéficiant d'une base de comparaison favorable. L'activité avait en effet été fortement impactée par la fermeture des magasins de bricolage et l'arrêt des chantiers de construction pendant plusieurs semaines au 1er semestre 2020.

Le chiffre d'affaires de la Division Emballage (90% du chiffre d'affaires consolidé) est en hausse de 8,6%.

L'activité commerciale devrait rester soutenue sur le second semestre, et les prix des principales matières premières devraient atteindre des niveaux très élevés simultanément, anticipe le groupe.

