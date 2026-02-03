 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gartner prévoit des résultats annuels en baisse en raison du ralentissement de la demande dans le secteur du conseil
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 14:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le cabinet d'études informatiques Gartner IT.N a annoncé mardi un chiffre d'affaires et des bénéfices annuels inférieurs aux attentes de Wall Street, les entreprises réduisant leurs dépenses, ce qui a freiné la demande pour ses services de conseil.

Les actions de la société basée à Stamford, dans le Connecticut, étaient en baisse de 5,1 % dans les échanges de prémarché à la suite de ces résultats.

Les entreprisesont resserré leurs budgets de dépenses en raison des vents contraires de l'économie et de l'instabilité de la demande des clients.

L'utilisation accrue de l'automatisation et des outils d'IA internes a également permis à de nombreuses entreprises de gérer davantage de planification et d'évaluations des performances en interne, ce qui crée une incertitude supplémentaire pour les fournisseurs de services de conseil externes tels que Gartner.

La société prévoit que son chiffre d'affaires total sera de 6,46 milliards de dollars pour 2026, ce qui est inférieur aux attentes moyennes des analystes de 6,71 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice annuel ajusté de 12,30 dollars par action, inférieur aux attentes de 13,53 dollars.

Gartner a également prévu un chiffre d'affaires annuel de 5,19 milliards de dollars pour l'unité insights, sa plus grande, en dessous des estimations de 5,3 milliards de dollars.

"Les investisseurs seront probablement intéressés par le rythme d'accélération de la valeur du contrat 2026 CV (valeur du contrat) à partir d'ici et le guide des revenus Insights plus faible pourrait suggérer que le rythme reste quelque peu difficile", a déclaré Joshua Chan, analyste chez UBS.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre de son segment de conseil, qui fournit des services consultatifs aidant les entreprises à exécuter et à mettre en œuvre leur stratégie, a chuté d'environ 13 % à 133,6 millions de dollars par rapport à l'année précédente.

La société a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 1,75 milliard de dollars, conforme aux estimations des analystes.

Le bénéfice ajusté pour le trimestre clos le 31 décembre s'est élevé à 3,94 dollars par action, dépassant les estimations de 3,51 dollars .

Valeurs associées

GARTNER
202,230 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La présidente du CIO Kirsty Coventry a présidé lundi la 145e session de l'organisation du CIO. ( AFP / Daniel MUÑOZ )
    "Concentrons-nous" sur le sport, cap fixé par Coventry au CIO
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:39 

    Sept mois après avoir pris les rênes du Comité international olympique, Kirsty Coventry lui a fixé mardi un premier cap: se "concentrer" sur le sport, donc sur l'avenir des Jeux, le plus loin possible de la politique. "Nous ne pouvons pas être tout pour tout le ... Lire la suite

  • Des Palestiniens de Gaza rentrant d'Egypte descendent d'un bus à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 2 février 2026 ( AFP / Bashar Taleb )
    Emus aux larmes, de premiers Palestiniens de Gaza rentrent d'Egypte
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:15 

    En larmes, ils étreignent longuement leurs proches, se fraient un chemin dans la cohue: une dizaine de Palestiniens ont regagné la bande de Gaza en ruines, après la réouverture très limitée du poste-frontière de Rafah avec l'Egypte. La joie se mêle à l'émotion ... Lire la suite

  • Marius Borg Høiby, le fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, le 16 juin 2022 à Oslo ( NTB / Håkon Mosvold Larsen )
    Norvège: jugé pour viols, le fils de la princesse Mette-Marit plaide non coupable
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:14 

    Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, a plaidé non coupable des accusations de viols mardi au premier jour d'un procès retentissant qui plonge la famille royale dans l'embarras. Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère ... Lire la suite

  • Kevin Thozet, Membre du comité dinvestissement de Carmignac. (Crédits: DR)
    BCE : statu quo attendu et euros sous surveillance
    information fournie par Carmignac 03.02.2026 14:12 

    par Kevin Thozet, membre du comité d'investissement chez Carmignac Dans la continuité de l'orientation adoptée depuis le second semestre 2025, la Banque centrale européenne devrait laisser ses taux directeurs inchangés lors de sa réunion du 5 février, avec un taux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank