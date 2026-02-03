Gartner prévoit des résultats annuels en baisse en raison du ralentissement de la demande dans le secteur du conseil

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le cabinet d'études informatiques Gartner IT.N a annoncé mardi un chiffre d'affaires et des bénéfices annuels inférieurs aux attentes de Wall Street, les entreprises réduisant leurs dépenses, ce qui a freiné la demande pour ses services de conseil.

Les actions de la société basée à Stamford, dans le Connecticut, étaient en baisse de 5,1 % dans les échanges de prémarché à la suite de ces résultats.

Les entreprisesont resserré leurs budgets de dépenses en raison des vents contraires de l'économie et de l'instabilité de la demande des clients.

L'utilisation accrue de l'automatisation et des outils d'IA internes a également permis à de nombreuses entreprises de gérer davantage de planification et d'évaluations des performances en interne, ce qui crée une incertitude supplémentaire pour les fournisseurs de services de conseil externes tels que Gartner.

La société prévoit que son chiffre d'affaires total sera de 6,46 milliards de dollars pour 2026, ce qui est inférieur aux attentes moyennes des analystes de 6,71 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice annuel ajusté de 12,30 dollars par action, inférieur aux attentes de 13,53 dollars.

Gartner a également prévu un chiffre d'affaires annuel de 5,19 milliards de dollars pour l'unité insights, sa plus grande, en dessous des estimations de 5,3 milliards de dollars.

"Les investisseurs seront probablement intéressés par le rythme d'accélération de la valeur du contrat 2026 CV (valeur du contrat) à partir d'ici et le guide des revenus Insights plus faible pourrait suggérer que le rythme reste quelque peu difficile", a déclaré Joshua Chan, analyste chez UBS.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre de son segment de conseil, qui fournit des services consultatifs aidant les entreprises à exécuter et à mettre en œuvre leur stratégie, a chuté d'environ 13 % à 133,6 millions de dollars par rapport à l'année précédente.

La société a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 1,75 milliard de dollars, conforme aux estimations des analystes.

Le bénéfice ajusté pour le trimestre clos le 31 décembre s'est élevé à 3,94 dollars par action, dépassant les estimations de 3,51 dollars .