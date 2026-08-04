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Gartner dépasse les prévisions trimestrielles grâce à une forte demande en matière de conférences
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 14:12
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le cabinet d'études et de conseil Gartner

IT.N a dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à la forte croissance de son activité de conférences, ce qui a entraîné une hausse de 8,2% de son cours en pré-ouverture.

Gartner propose des services d’études, de conseil et de consultation dans les domaines de la technologie et des affaires aux entreprises, son segment « Insights », fonctionnant par abonnement, constituant son activité principale.

Voici quelques détails:

* Gartner a annoncé un chiffre d'affaires de 1,68 milliard de dollars au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,65 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice par action ajusté s'est établi à 4,37 dollars, dépassant les prévisions de 3,75 dollars.

* La société prévoit un bénéfice ajusté d’au moins 14 dollars par action pour l’ensemble de l’année, contre des estimations de 13,64 dollars, en hausse par rapport à sa prévision précédente d’au moins 13,25 dollars.

* L'activité de conférences de Gartner a progressé, les clients ayant davantage dépensé pour ses événements en présentiel, ce qui a permis d'augmenter le chiffre d'affaires et la rentabilité malgré une fréquentation en légère baisse.

* Gartner a toutefois revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année, les ramenant de 6,424 milliards de dollars à au moins 6,394 milliards de dollars.

* Le chiffre d’affaires d’Insights, la plus grande division de Gartner, a progressé de 2,1% par rapport à l’année précédente pour atteindre 1,29 milliard de dollars au cours du trimestre, tandis que celui de la division Conférences a bondi de 15,5% à 244,2 millions de dollars et que celui de la division Conseil a reculé de 8,8% à 141,9 millions de dollars.

* La valeur annualisée des contrats, c'est-à-dire la valeur des abonnements des clients de Gartner, s'élevait à 5,3 milliards de dollars au 30 juin, en hausse de 1,7% par rapport à l'année précédente.

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