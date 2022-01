Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Garmin: acquisition de Vesper Marine en Nouvelle-Zélande information fournie par Cercle Finance • 03/01/2022 à 17:08

(CercleFinance.com) - Garmin a annoncé l'acquisition de Vesper Marine, un fournisseur privé de solutions AIS, VHF et de surveillance des navires pour l'industrie maritime. Les conditions financières de l'acquisition ne seront pas divulguées.



Cette acquisition devrait renforcer la gamme de produits et de technologies maritimes de Garmin, leader sur le marché.



Avec près de 15 ans d'expérience, Vesper a développé une gamme de produits et de solutions de communication pour les bateaux à moteur, les voiliers et les bateaux, notamment le système Cortex.



Vesper Marine a son siège social à Auckland, en Nouvelle-Zélande, et rejoindra l'équipe et les installations existantes de Garmin situées à Auckland.