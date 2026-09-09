 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Richemont: le fils du fondateur nommé à un poste élevé au conseil d'administration
    information fournie par Boursorama avec AFP 09.09.2026 08:49 

    Le géant suisse du luxe Richemont a annoncé mercredi qu'Anton Rupert, le fils du fondateur et actuel président du groupe, va se voir confier le poste de co-vice président non exécutif. "Cette nomination constitue une étape importante dans la planification de la ... Lire la suite

  • ( AFP / MARTIN LELIEVRE )
    Le bénéfice net d'Inditex grimpe de 6,8% au premier semestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 09.09.2026 08:48 

    Le géant espagnol Inditex, propriétaire de la marque Zara, a vu son bénéfice net grimper de 6,8% au premier semestre, à près de 3 milliards d'euros, porté par une croissance des ventes de l'ensemble des marques du groupe. "Les collections printemps/été ont rencontré ... Lire la suite

  • L'usine de chaussures Kioshi, à Esteban Echeverria près de Buenos Aires, le 27 août 2026 ( AFP / JUAN MABROMATA )
    Argentine : ces machines qui se taisent, au cœur du débat sur le bilan Milei
    information fournie par AFP 09.09.2026 08:44 

    Dans la pénombre d'un vaste entrepôt, des machines à l'arrêt jouxtent les cartons d'invendus. Près de 120 employés en 2023, 14 à présent. En banlieue de Buenos Aires, cette usine de chaussures en sursis incarne un débat de plus en plus ardent après trois ans de ... Lire la suite

  • FORVIA SE : Les signaux haussiers sont intacts
    FORVIA SE : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 09.09.2026 08:40 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
99,5 +0,11%
BIOPHYTIS
0,0725 0,00%
HAFFNER ENERGY
0,629 0,00%
CAC 40
8 317,98 0,00%
SOITEC
146,35 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank