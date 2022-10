Garance entre au capital de "Lily facilite la vie"

(AOF) - Garance, mutuelle et groupe de services au bénéfice des entrepreneurs de proximité, souhaite répondre au sentiment d'isolement et à la charge mentale croissante de l'entrepreneur. Son entrée au capital de "Lily facilite la vie" s'inscrit dans ce sens. "Lily facilite la vie" 'est une solution technologique et des équipes qui se chargent d'orienter, appuyer et assister les salariés et les bénéficiaires de ses services, des aspérités et problèmes du quotidien.

La valeur ajoutée pour l'entreprise : le collaborateur, libéré des tensions et tracas du quotidien, demeure intégré dans son collectif de travail et participe à la création de valeur sereinement.

Axée sur des sujets de fond comme la santé mentale incluant la charge mentale, la start-up se positionne comme une solution de prévention des risques liés à la surcharge mentale et au bien-être 360°.

Fondant sa stratégie de développement sur les projets de vie et l'individualité de ses membres, Garance a donc fait le double pari d'investir dans une entreprise de l'économie sociale en forte croissance en prenant une participation de 20% dans "Lily facilite la vie" et d'apprendre de sa participation pour offrir un dispositif similaire aux presque 3 millions d'entrepreneurs français.

"En tant que partenaire de référence des entrepreneurs de proximité, Garance développe une offre de produits et services pour assurer leur indépendance présente et future, leur autonomie, mais nous souhaitons aussi sécuriser la pérennité de leur activité. Leurs intérêts c'est notre intérêt ! Il apparaissait donc évident d'investir le champ de leur confort psychique par un investissement pouvant nous enseigner les meilleurs pratiques en la matière. ", résume Virginie Hauswlad, directrice générale de Garance.