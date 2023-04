Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gap: vers la suppression de 1800 postes information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 16:25









(CercleFinance.com) - Le groupe américain de prêt-à-porter Gap a annoncé jeudi son intention de supprimer environ 1800 postes dans le cadre d'un plan de restructuration mis en place afin de simplifier son modèle opérationnel.



Ce plan - qui vise d'abord son siège social et les catégories supérieures de son organigramme - doit permettre de générer des économies annuelles de l'ordre de 300 millions de dollars.



Avant cela, le programme se traduira par la comptabilisation de coûts compris entre 100 et 120 millions de dollars, dont 75-85 millions au titre de l'indemnisation des salariés qui seront licenciés.



Les 25-35 millions restants sont associés à des dépenses liées à la signature de contrats avec des cabinets de consultants, ainsi qu'à d'autres coûts associés.



Lors de sa dernière publication trimestrielle, le mois dernier, Gap avait déclaré vouloir alléger le nombre de couches de management en vue d'améliorer sa prise de décision.



Ces suppressions de postes devraient être finalisées d'ici à la fin de l'exercice fiscal, prévue en janvier 2024.



A la Bourse de New York, l'action Gap progressait de 1% jeudi matin suite à cette annonce.





Valeurs associées GAP AMEX 0.00% GAP NYSE +1.55%