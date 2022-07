Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gap: sanctionné après son avertissement sur résultats information fournie par Cercle Finance • 12/07/2022 à 16:08









(CercleFinance.com) - Gap abandonne 5% en début de séance, au lendemain de l'annonce du départ de sa CEO Sonia Syngal, ainsi que d'un avertissement sur résultats lancé par la chaine de vêtements au titre de son deuxième trimestre.



Elle a en effet déclaré s'attendre à ce que les ventes nettes de cette période diminuent à un pourcentage 'dans le haut de la plage à un chiffre', et anticiper désormais un taux de marge opérationnelle ajustée 'nul ou légèrement négatif'.



'Nous pensons que la majorité de la dégradation de marge supplémentaire provient de remises plus fortes que prévu pour nettoyer les stocks', indique Credit Suisse, pour qui une sortie du trimestre avec des stocks nettoyés pourrait être un plus significatif pour le titre.



Le broker indique néanmoins abaisser ses attentes de BPA pour le deuxième trimestre, ainsi que pour les exercices 2022 et 2023, le conduisant à ramener son objectif de cours de dix à huit dollars sur le titre Gap sur lequel il conserve son opinion 'neutre'.





Valeurs associées GAP AMEX 0.00% GAP NYSE -6.16%