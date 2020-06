Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gap : s'envole en Bourse après un partenariat avec Kanye Cercle Finance • 26/06/2020 à 16:04









(CercleFinance.com) - Gap s'envole à la Bourse de New York ce vendredi après avoir dévoilé un partenariat avec la star du rap Kanye West, qui permettra à l'enseigne de prêt-à-porter de distribuer sa marque d'inspiration urbaine Yeezy. Sous la houlette de Kanye West, les concepteurs du studio de design Yeezy développeront pour Gap une nouvelle gamme de vêtements pour hommes, femmes et enfants à des 'prix accessibles', selon les termes du communiqué. Les premiers produits issus de cette collaboration seront commercialisés sous la marque Yeezy Gap à partir de l'an prochain. Kanye West est l'unique actionnaire de Yeezy, une marque qui fait déjà l'objet d'une collection de chaussures chez adidas et qui est aujourd'hui estimée à quelque 2,9 milliards de dollars. L'action Gap prend actuellement 33%, de loin la plus forte hausse de l'indice élargi S&P 500 qui est en baisse de 0,9%.

