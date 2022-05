Gap s'enfonce dans le rouge et abaisse ses objectifs

(AOF) - Gap a dévoilé jeudi soir des pertes trimestrielles plus lourdes que prévu et des perspectives décevantes en raison notamment de la contre-performance de sa marque Old Navy. Au premier trimestre, Gap a accusé une perte nette de 162 millions de dollars, soit une perte de 44 cents par action, contre une perte de 166 millions un an plus tôt, ou -43 cents par action. Le chiffre d'affaires a reculé de 13% à 3,47 milliards. Le consensus tablait sur une perte par action de 15 cents et sur un chiffre d'affaires de 3,44 milliards. Les ventes d'Old Navay ont chuté de 19% à 1,8 milliard.

Le groupe a révisé à la baisse ses objectifs 2022 pour refléter l'impact négatif de certains facteurs sur sa performance.

Gap a cité des difficultés d'exécution chez Old Navy, un environnement macro-consommateur incertain, des vents contraires inflationnistes sur les coûts et un ralentissement en Chine qui a un impact sur la marque Gap.

Le groupe s'attend à une amélioration modeste de sa performance au cours du second semestre et à une accélération au début de l'exercice 2023.

Gap vise désormais un BPA compris entre 40 et 70 cents et une baisse des ventes de 1% à 5%. Le marché escompte un BPA de 1,22 dollar et un chiffre d'affaires en baisse de 2,7%.

Selon une source de marché, JPMorgan a dégradé sa recommandation de Surpondérer à Neutre, Deutsche Bank a abaissé son objectif de cours de 17 à 12 dollars et Wells Fargo, de 20 à 16 dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Magasins de centres-villes : une inquiétante baisse de la fréquentation

Entre 2013 et 2021 la fréquentation des magasins en centres-villes a chuté de quasiment 40%. Cette baisse atteint 29,4% pour les centres commerciaux sur cette même période. Procos souligne que ce mouvement résulte notamment de la multiplication de l’offre et du développement de l’e-commerce. Ce sont les petits centres-villes et les méga-centres commerciaux qui sont les plus résistants. Les premiers répondent aux besoins de proximité et les seconds exercent une force d’attraction à l’échelle régionale. Avec les Assises du commerce de décembre 2021, le gouvernement a lancé trois semaines de réflexions pour dessiner une vision à l’horizon 2030 et soutenir les investissements nécessaires aux transitions digitale et environnementale.