Gap revoit ses prévisions annuelles à la baisse et signale une faible demande dans le secteur de l'habillement à l'approche des fêtes de fin d'année

Gap GAP.N a revu à la baisse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, en raison d'une demande plus faible que prévu à l'approche des fêtes de fin d'année, ce qui vient s'ajouter à un bilan mitigé pour les ventes de vêtements de fête.

Le distributeur de vêtements a indiqué que le trimestre en cours avait connu un démarrage lent avant de s'améliorer ces dernières semaines. Il a également nommé l'ancienne cadre Ashley Kechter à la tête d'Athleta, sa marque de vêtements de sport en difficulté.

Gap table désormais sur un chiffre d’affaires globalement stable pour l’exercice 2026, alors que ses prévisions antérieures tablaient sur une croissance comprise entre 1% et 1,5%. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur une croissance de 1,4%.

La société a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel ajusté, les ramenant à une fourchette comprise entre 2,29 et 2,34 dollars par action, contre une fourchette précédente de 2,35 à 2,45 dollars.

Pour le trimestre des fêtes de fin d’année, le distributeur s’attend à ce que les ventes restent stables ou reculent de 1%, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 2,6%.

Athleta, la plus petite enseigne de Gap en termes de chiffre d’affaires, continue de subir des pressions alors qu’elle s’efforce de résorber ses stocks excédentaires et cherche à renforcer l’attrait de la marque. Elle a enregistré une baisse de 15% de ses ventes à périmètre constant au troisième trimestre.

Plus tôt cette année, Gap avait imputé la faiblesse des ventes de robes et d’autres catégories saisonnières à des erreurs de merchandising chez Old Navy, sa plus grande marque, et avait nommé en août Michael Francis, un vétéran du commerce de détail , au poste de directeur général d’Old Navy.

Les résultats de l’entreprise viennent s’ajouter à un tableau contrasté pour les détaillants de prêt-à-porter à l’approche des fêtes de fin d’année. TJX TJX.N a déclaré cette semaine que la demande de produits en promotion restait forte pour les fêtes, mais Target TGT.N a fait état d’une faiblesse persistante dans le secteur de l’habillement, en particulier dans la mode féminine.

Fondée à San Francisco en 1969, Gap est entrée en bourse au cours de la décennie suivante et s’est imposée comme un géant de la mode et de l’habillement aux États-Unis, en développant ses propres marques et en en rachetant d’autres.