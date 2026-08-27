Gap revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce à la bonne santé de sa marque éponyme

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Le distributeur de vêtements Gap GAP.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfices annuels, misant sur une dynamique soutenue de sa marque éponyme alors même que la pression persiste sur certaines de ses autres marques.

L'entreprise, qui en est à sa troisième année sous la direction de son directeur général Richard Dickson, s'efforce de redynamiser la demande après des années de résultats en dents de scie. Une gamme de produitsaxée sur les tendances actuelles et des campagnes marketing renforcées ont contribué à renforcer sa pertinence, même si les consommateurs restent sélectifs dans leurs dépenses discrétionnaires.

Les efforts de redressement de Gap ont été soutenus par une forte demande pour sa marque éponyme, qui a enregistré une hausse de 10 % de son chiffre d’affaires à périmètre constant au deuxième trimestre, prolongeant ainsi sa série de performances positives à dix trimestres consécutifs.

Les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 8,8 %, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes à périmètre constant d’Old Navy ont reculé de 4 % au cours du trimestre, contre une hausse de 2 % l’année dernière, tandis que celles d’Athleta ont chuté de 12 % après une baisse de 9 % l’année dernière.

« Nous avons du travail à faire chez Old Navy, mais nous comprenons clairement les facteurs qui ont pesé sur les performances et nous prenons des mesures ciblées qui se traduisent déjà par de meilleurs résultats », a déclaré Richard Dickson.

Gap a revu à la hausse son bénéfice annuel ajusté par action de 5 cents dans les deux sens, pour le situer dans une fourchette comprise entre 2 ,35 et 2,45 dollars . Ces prévisions excluent les remboursements de droits de douane de 95 millions de dollars et les produits d'intérêts associés de 5 millions de dollars pour le trimestre considéré, ainsi qu'un éventuel effet positif lié à ces éléments au cours du trimestre en cours, a précisé Gap.

La société table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires de 1 % à 1,5 % pour l’exercice 2026, contre une prévision antérieure de 1 % à 2 %. Les analystes tablent sur une hausse de 1,1 %.

Gap a déclaré que ces perspectives reflétaient une approche équilibrée tenant compte des tendances de consommation et du contexte économique et géopolitique plus large, tout en reconnaissant les risques liés aux prix de l’énergie et aux droits de douane américains.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre clos le 1er août a reculé de 2 % à 3,65 milliards de dollars, manquant de peu les estimations des analystes qui tablaient sur environ 3,69 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté de 52 cents par action a dépassé les prévisions de 48 cents.