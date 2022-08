Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gap: retrait des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 26/08/2022 à 07:57









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, Gap a indiqué jeudi soir retirer ses perspectives antérieures pour l'exercice en cours, 'compte tenu des mesures prises par le groupe, combinées à l'environnement macroéconomique incertain'.



'À court terme, nous prenons des mesures pour réduire nos stocks, rééquilibrer nos gammes afin de mieux répondre aux besoins des consommateurs, réévaluer de manière offensive les investissements et renforcer notre bilan', explique la CFO Katrina O'Connell.



Sur son deuxième trimestre comptable, la chaine de vêtements a engrangé un BPA ajusté de huit cents, avec une marge opérationnelle ajustée de 1,7% pour des ventes en baisse de 8% à 3,86 milliards de dollars (-10% en données comparables).





