Gap: retour à un BPA positif au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Gap a publié jeudi soir un BPA ajusté de 0,49 dollar au titre des trois derniers mois de son exercice 2023, contre une perte de 0,75 dollar un an auparavant, avec une marge opérationnelle accrue à 5%, 'reflétant une rigueur financière et opérationnelle continue'.



A 4,3 milliards de dollars, les ventes de la chaine de vêtements ont augmenté de 1% 'avec des gains de parts de marché'. En comparable, elles sont restées stables avec une progression de 4% des ventes des magasins physiques et un repli de 2% des ventes en ligne.



Pour l'exercice qui commence, le groupe de San Francisco anticipe une croissance de son profit opérationnel 'dans le bas ou le milieu de la plage des 10%', ainsi que des ventes globalement stables sur une base de 52 semaines.





