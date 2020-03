Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gap : retire ses prévisions pour l'exercice 2020 Cercle Finance • 27/03/2020 à 15:38









(CercleFinance.com) - Le groupe Gap a annoncé hier prendre des mesures pour renforcer davantage sa liquidité financière et sa flexibilité, en décidant notamment la suspension de son dividende pour le reste de l'exercice. Compte tenu de l'incertitude concernant la pandémie de COVID-19, Gap retire également ses prévisions pour l'année 2020. Le groupe indique ne pas être en mesure de fournir, pour le moment, des perspectives actualisées.

Valeurs associées GAP NYSE -7.59%