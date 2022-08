Gap retire ses perspectives

(AOF) - Gap a engrangé au titre de ses résultats trimestriels un BPA ajusté de 0,08 cent, avec une marge opérationnelle ajustée de 1,7% pour des ventes en baisse de 8% à 3,86 milliards de dollars (-10% en données comparables). Par ailleurs, les ventes en ligne ont diminué de 6% par rapport à l'année dernière et ont représenté 34% du total des ventes nettes. Les ventes en magasin ont diminué de 10 % par rapport à l'année dernière. La société a terminé le trimestre avec 3 390 magasins dans plus de 40 pays.

La chaîne de prêt-à-porter a indiqué retirer ses perspectives pour l'exercice en cours, "compte tenu des mesures prises par le groupe, combinées à l'environnement macroéconomique incertain".

" À court terme, nous prenons des mesures pour réduire nos stocks, rééquilibrer nos gammes afin de mieux répondre aux besoins des consommateurs, réévaluer de manière offensive les investissements et renforcer notre bilan', explique le groupe dans un communiqué.

"Nous vivons un moment charnière. Pendant que nous cherchons un nouveau dirigeant, j'assume le rôle de président et PDG par intérim de Gap Inc. avec un engagement profond envers le succès de l'entreprise et une impatience pour le changement", a déclaré Bob Martin, président exécutif et Pdg par intérim de Gap Inc.

De grandes préoccupations

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, l'activité de janvier à mai est très sensiblement en retrait par rapport à la même période en 2019, à - 8,8%. La fréquentation des magasins en mai 2022 reste inférieure à celle de mai 2019 mais le recul est limité à 6,5%, soit beaucoup mieux qu'en avril (- 19,6% par rapport à avril 2019). Dans un contexte très incertain, plusieurs éléments pèsent sur la rentabilité des entreprises, notamment l'accroissement du coût de l'électricité et l'indexation des loyers, même si la composition de l'ILC (indice des loyers commerciaux) a été modifiée. Précédemment il était composé à 50 % d'inflation, à 25 % d'indice du coût de la construction et à 25 % d'évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail. Désormais il ne tiendra compte que de l'inflation et du coût de la construction car la formule précédente intégrait les ventes réalisées par les 'pure players' du Net, ce qui faisait progresser les loyers des magasins physiques.