Cercle Finance • 28/05/2021 à 16:16
GAP : renoue avec les bénéfices, hausse des ventes de 89%









(CercleFinance.com) - GAP enregistre des ventes nettes de 4 Mds$ au titre du premier trimestre de son exercice s'achevant le 1er mai 2021, soit une progression de 89% par rapport à la même période un an plus tôt (2,1 Mds$). L'EBIT s'établit à 240 M$ contre une perte de 1,2 Md$ un an plut tôt. Le groupe renoue d'ailleurs avec les bénéfices, avec un gain trimestriel de 166 M$, loin de la perte de 932 M$ enregistrée douze mois plus tôt. GAP enregistre ainsi un BPA ajusté de 0,48 dollars, supérieur au consensus. Pour 2021, le groupe anticipe une hausse des ventes comprise entre 20 et 25% par rapport à 2020 et table sur un BPA ajusté compris entre 1,60 et 1,75 dollar.

Valeurs associées GAP AMEX 0.00% GAP NYSE -6.19%