Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Gap: relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 31/05/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle qu'il juge solide, Gap a fait part jeudi soir d'un relèvement de ses objectifs pour l'exercice en cours, visant maintenant une croissance de son profit opérationnel 'dans le milieu de la plage des 40%'.



De même, la chaine de vêtements de San Francisco table désormais pour 2024 sur une amélioration d'au moins 150 points de base de sa marge brute, ainsi que sur des ventes en légère augmentation sur une base de 52 semaines.



Sur son premier trimestre comptable, Gap affiche un BPA de 0,41 dollar et un profit opérationnel de 205 millions de dollars, soit une marge de 6,1% pour des ventes de 3,4 milliards, en croissance de 3% en données publiées comme en comparable.





Valeurs associées GAP 28.29 USD NYSE +26.18%