Gap: relèvement d'objectifs de profits annuels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle jeudi soir, Gap a rehaussé ses attentes de profit pour l'ensemble de l'exercice en cours, tout en maintenant son hypothèse d'une légère croissance de ses ventes sur une base de 52 semaines.



Il anticipe désormais une croissance de son profit opérationnel dans le milieu ou le haut de la plage des 50% (et non plus dans le milieu de celle des 40%) et une expansion de sa marge brute de l'ordre de 200 points de base (et non plus d'au moins 150 points de base).



Sur son deuxième trimestre comptable, la chaine de vêtements a engrangé un BPA de 0,54 dollar et un profit opérationnel de 293 millions, pour une marge brute en hausse de cinq points à 42,6% et des revenus en croissance de 5% à 3,7 milliards (+3% en comparable).





