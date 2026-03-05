Gap prévoit un bénéfice annuel ajusté inférieur aux estimations en raison des droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de l'action, ajout de détails sur le programme de rachat d'actions au paragraphe 2, comparaisons des bénéfices au paragraphe 9)

Gap GAP.N a prévu un bénéfice annuel ajusté largement inférieur aux estimations de Wall Street jeudi, alors que les tarifs douaniens pèsent sur les marges des fabricants de vêtements et que les consommateurs réduisent leurs achats discrétionnaires.

Les actions de la société ont chuté de près de 8 % dans les échanges prolongés. L'annonce par la société d'un programme de rachat d'actions d'un montant de 1 milliard de dollars n'a guère contribué à apaiser les craintes des investisseurs après les prévisions.

La société mère Old Navy s'attend à ce que les droits de douane américains aient un impact de 200 points de base sur ses marges brutes du trimestre en cours.

Gap achète environ 46 % de ses produits dans des pays d'Asie du Sud-Est tels que le Viêt Nam et l'Indonésie, qui ont été frappés par les droits de douane l'année dernière, selon son rapport annuel 2024.

Les droits de douane ont pesé sur les marges et les projets des entreprises de l'habillement pour l'année, la récente décision de la Cour suprême d'annuler certains droits de douane imposés par le président américain Donald Trump ajoutant encore à l'incertitude .

Gap prévoit un bénéfice annuel ajusté d'environ 2,20 $ à 2,35 $ par action, largement inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,32 $, selon les données compilées par LSEG.

Ses rivaux American Eagle AEO.N et Abercrombie & Fitch

ANF.N , ainsi que le chausseur Steve Madden SHOO.N , ont également signalé des pressions tarifaires.

Les ventes à magasins comparables de Gap pour le trimestre des fêtes ont augmenté de 3 %, ce qui est inférieur aux estimations qui tablaient sur une hausse de 3,08 %, car les acheteurs, en particulier les ménages à faible revenu, ont cherché à obtenir des rabais et ont reporté les dépenses non essentielles.

La société a affiché un bénéfice par action de 45 cents, légèrement inférieur aux estimations de 46 cents.

Gap, comme ses concurrents, a investi massivement dans la publicité pour attirer les consommateurs. Ses dépenses d'investissement devraient s'élever à environ 650 millions de dollars pour l'ensemble de l'année, contre 470 millions de dollars en 2025.

L'entreprise prévoit que les ventes nettes de l'exercice 2026 augmenteront de 2 % à 3 %, ce qui correspond aux estimations d'une augmentation de 2,45 %.