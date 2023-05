Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gap: perte nette réduite au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/05/2023 à 13:45









(CercleFinance.com) - Gap a publié jeudi soir une perte nette de cinq cents par action au titre de son premier trimestre comptable, à comparer à une perte de 44 cents un an auparavant. En données ajustées, il a engrangé un BPA d'un cent.



La chaine de vêtements a réalisé un bénéfice d'exploitation ajusté de 18 millions de dollars, soit une marge de 0,5% pour un chiffre d'affaires de 3,28 milliards, en baisse de 6% (-3% en données comparables), conformément à ses attentes.



Face à 'l'incertitude de l'environnement', Gap continue de prévoir que ses ventes de l'exercice pourraient diminuer à un pourcentage 'à un chiffre bas ou moyen', mais s'attend à une augmentation de sa marge brute.





Valeurs associées GAP AMEX 0.00% GAP NYSE -2.69%