Gap pénalisé par d'importants problèmes d'approvisionnement

(AOF) - Gap a publié mardi soir une perte de 152 millions de dollars au troisième trimestre 2021, soit 40 cents par action, après un bénéfice de 95 millions, ou 25 cents par action, un an plus tôt à la même époque. Ajusté des éléments exceptionnels, le BPA ressort à 27 cents. Les ventes du célèbre groupe de prêt-à-porter ont reculé de 1,3% à 3,943 milliards de dollars. Le consensus FactSet visait un bénéfice net de 191 millions de dollars et un chiffre d'affaires de 4,43 milliards. gap a reconnu faire face à d'importants problèmes d'approvisionnement.

En raison de ces soucis, la société s'attend désormais à un BPA annuel de 45 à 60 cents, ou 1,25 à 1,4 dollar par action hors éléments exceptionnels. Le consensus attend un BPA ajusté de 2,15 dollars.

