Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gap : ne veut plus faire d'Old Navy une société autonome Cercle Finance • 17/01/2020 à 12:50









(CercleFinance.com) - Le groupe Gap annonce ne plus avoir l'intention de transformer sa marque de vêtements Old Navy en une société autonome. Dans un communiqué publié jeudi soir, le groupe a en effet déclaré que le coût et la complexité de la scission en deux sociétés, combinés à des performances commerciales plus faibles, limitaient la capacité de l'opération à créer de la valeur.

Valeurs associées GAP NYSE +3.88%