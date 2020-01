GAP ne se séparera pas d'Old Navy

(AOF) - Gap a annoncé jeudi soir qu'il renonçait à se séparer de sa marque de vêtements bon marché Old Navy. L'habilleur, qui devait à l'origine en faire une marque distincte, considère que les "coûts et la complexité de la séparation, combinés à un environnement économique moins porteur, limitent [sa] capacité à créer de la valeur de cette séparation". Gap a également émis ses estimations de croissance pour 2019, avec des ventes à périmètre comparable en baisse de 5% environ, et des ventes nettes en baisse de 1 à 5%. Le bénéfice par action est attendu légèrement au-dessus de 1,70-1,75 dollar.

Le comité de direction de Gap Inc. désire nommer un nouveau directeur général, dont le poste est laissé vacant depuis le départ soudain d'Art Peck en novembre dernier, afin de superviser l'intégralité du portefeuille de marques et la stratégie d'entreprise. De plus, le groupe a annoncé le départ prochain de Neil Fiske, le président-directeur général de la marque Gap.