Gap manque ses prévisions de ventes trimestrielles en raison de la faiblesse de la demande de vêtements et met en garde contre l'impact des droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Réécriture de l'ensemble du texte, mise à jour des actions au paragraphe 2)
Gap GAP.N a annoncé jeudi des ventes comparables inférieures aux estimations de Wall Street, les clients ayant réduit leurs dépenses discrétionnaires, et a déclaré que les droits de douane américains réduiraient ses marges au cours du trimestre actuel.
Les actions de la société ont baissé d'environ 5 % dans les échanges prolongés.
L'inflation des prix et l'incertitude découlant de la politique commerciale de l'administration Trump ont freiné les dépenses de consommation, mettant à l'épreuve les efforts de redressement du directeur général Richard Dickson pour revitaliser ses marques.
Gap, comme ses rivaux, notamment American Eagle AEO.N et Levi Strauss LEVI.N , a poussé sa ligne de denim avec une nouvelle campagne virale "Better in Denim" mettant en vedette le groupe de filles mondial KATSEYE pour stimuler les ventes.
Cette campagne a été lancée quelques semaines après la campagne "Great Jeans" d'American Eagle avec l'actrice Sydney Sweeney.
Pour le trimestre qui s'est achevé le 2 août, les ventes comparables de Gap ont augmenté de 1 %, manquant les estimations de croissance de 2,26 %, selon les données compilées par LSEG.
Le chiffre d'affaires net de Gap au deuxième trimestre a légèrement augmenté pour atteindre 3,73 milliards de dollars, ce qui correspond presque aux estimations moyennes des analystes, tandis que le bénéfice ajusté par action de 57 cents a battu les estimations de 2 cents.
Au cours du trimestre, les ventes nettes des marques moins chères Old Navy et Gap ont augmenté de 1 % chacune. En revanche, les ventes des marques plus chères Banana Republic et Athleta ont chuté. Les ventes de la marque de loisirs ont poursuivi leur déclin, chutant de 11 %.
La société s'attend désormais à une marge d'exploitation annuelle comprise entre 6,7 % et 7 %, y compris un impact tarifaire de l'ordre de 100 à 110 points de base. Elle prévoit une marge de 7,4 % en 2024.
En mai, la société a déclaré qu'elle s'attendait à des coûts liés aux tarifs douaniers de l'ordre de 250 à 300 millions de dollars, mais qu'elle visait à atténuer plus de la moitié de ce montant.
En mai, Richard Dickson a déclaré que l'entreprise s'attendait à ce que la dépendance à l'égard de la Chine soit inférieure à 3 % à partir de 2025. En 2024, Gap s'approvisionnera en Chine pour moins de 10 % de ses marchandises.
Gap continue de s'attendre à ce que ses ventes nettes annuelles augmentent de 1 à 2 %.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer