Gap manque ses prévisions de ventes trimestrielles en raison de la faiblesse de la demande de vêtements et met en garde contre l'impact des droits de douane

Gap GAP.N a annoncé jeudi des ventes comparables inférieures aux estimations de Wall Street, les clients ayant réduit leurs dépenses discrétionnaires, et a déclaré que les droits de douane américains réduiraient ses marges au cours du trimestre actuel.

Les actions de la société ont baissé d'environ 5 % dans les échanges prolongés.

L'inflation des prix et l'incertitude découlant de la politique commerciale de l'administration Trump ont freiné les dépenses de consommation, mettant à l'épreuve les efforts de redressement du directeur général Richard Dickson pour revitaliser ses marques.

Gap, comme ses rivaux, notamment American Eagle AEO.N et Levi Strauss LEVI.N , a poussé sa ligne de denim avec une nouvelle campagne virale "Better in Denim" mettant en vedette le groupe de filles mondial KATSEYE pour stimuler les ventes.

Cette campagne a été lancée quelques semaines après la campagne "Great Jeans" d'American Eagle avec l'actrice Sydney Sweeney.

Pour le trimestre qui s'est achevé le 2 août, les ventes comparables de Gap ont augmenté de 1 %, manquant les estimations de croissance de 2,26 %, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires net de Gap au deuxième trimestre a légèrement augmenté pour atteindre 3,73 milliards de dollars, ce qui correspond presque aux estimations moyennes des analystes, tandis que le bénéfice ajusté par action de 57 cents a battu les estimations de 2 cents.

Au cours du trimestre, les ventes nettes des marques moins chères Old Navy et Gap ont augmenté de 1 % chacune. En revanche, les ventes des marques plus chères Banana Republic et Athleta ont chuté. Les ventes de la marque de loisirs ont poursuivi leur déclin, chutant de 11 %.

La société s'attend désormais à une marge d'exploitation annuelle comprise entre 6,7 % et 7 %, y compris un impact tarifaire de l'ordre de 100 à 110 points de base. Elle prévoit une marge de 7,4 % en 2024.

En mai, la société a déclaré qu'elle s'attendait à des coûts liés aux tarifs douaniers de l'ordre de 250 à 300 millions de dollars, mais qu'elle visait à atténuer plus de la moitié de ce montant.

En mai, Richard Dickson a déclaré que l'entreprise s'attendait à ce que la dépendance à l'égard de la Chine soit inférieure à 3 % à partir de 2025. En 2024, Gap s'approvisionnera en Chine pour moins de 10 % de ses marchandises.

Gap continue de s'attendre à ce que ses ventes nettes annuelles augmentent de 1 à 2 %.