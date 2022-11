Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gap: les activités chinoises cédées au groupe Baozun information fournie par Cercle Finance • 08/11/2022 à 15:54









(CercleFinance.com) - Le groupe de commerce électronique chinois Baozun a annoncé mardi avoir trouvé un accord définitif en vue de faire l'acquisition des activités chinoises du groupe de prêt-à-porter américain Gap sur la base d'un montant de 40 millions de dollars en numéraire.



Dans un communiqué, Baozun souligne que Gap - qui avait ouvert son premier magasin en Chine en 2010 - a depuis réussi à se constituer une fidèle clientèle dans le pays, qu'il estime composée de près de 30 millions de consommateurs.



Baozun rappelle qu'il était, depuis 2018, le fournisseur de Gap pour ce qui concerne les ventes en ligne en Chine, un partenariat à l'origine d'une 'solide croissance' de l'activité selon l'entreprise.



L'accord conclu entre Baozun et Gap s'accompagne de la signature d'un accord portant sur la fabrication et la distribution en exclusivité de produits Gap pour une durée de 20 ans.



A la Bourse de New York, le titre Gap évoluait peu (+0,2%) mardi matin dans les premiers échanges suite à cette annonce.





