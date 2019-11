Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gap : gagne +3%, le résultat dépasse les attentes Cercle Finance • 22/11/2019 à 17:15









(CercleFinance.com) - Les actions sont actuellement en hausse de près de 3% à la Bourse de New York après l'annonce de ses résultats. Le géant des vêtements, Gap, a déclaré que son bénéfice net au troisième trimestre avait chuté de près de 50%, bien qu'il dépasse toujours les estimations de Wall Street. Le détaillant américain a déclaré que le bénéfice net avait chuté à 140 millions de dollars, ou 37 cents par action, contre 266 millions de dollars, ou 69 cents par action, un an plus tôt. Les ventes nettes se sont chiffrées à 4 milliards de dollars, en légère baisse par rapport aux 4,1 milliards de dollars affichés un an auparavant. Les ventes comparables de la société au troisième trimestre ont diminué de 4%, par rapport à l'an dernier. 'Nous ne sommes pas satisfaits des résultats du troisième trimestre et nous concentrons nos efforts sur les problèmes opérationnels qui nuisent à la performance de nos marques', a déclaré Robert Fisher, Directeur général par intérim. Le groupe - qui est à la recherche d'un nouveau directeur général - s'attend toujours à un BPA annuel compris entre 1,38 dollar et 1,47 dollar. Gap a également déclaré qu'il continuait de progresser dans son projet de scission de sa marque 'Old Navy'.

Valeurs associées GAP NYSE +2.83%