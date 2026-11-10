Gap fléchit à Wall Street, UBS prévoit des résultats sans relief

Après avoir entamé la semaine de bon pied, le titre Gap repart à la baisse mardi matin à la Bourse de New York, à un peu plus d'une semaine de la publication de ses résultats trimestriels, que les analystes d'UBS attendent sans réelle surprise.

Un peu moins d'une heure après l'ouverture, l'action de la chaîne américaine de prêt-à-porter - qui avait gagné 3,6% hier - recule de 2% à 21,8 dollars, ce qui porte à près de 15% ses pertes depuis le début de l'année.

Dans une étude diffusée ce mardi, les équipes d'UBS maintiennent leur recommandation d'achat avec un objectif de cours de 42 dollars, mais expliquent s'attendre à des performances sans grand éclat à l'occasion de la présentation des résultats de troisième trimestre, prévue le jeudi 19 novembre.

La banque suisse indique clairement douter que la publication fasse monter les estimations de bénéfices (BPA) ou même le multiple de valorisation (PER), anticipant des chiffres strictement en ligne avec les attentes et des prévisions annuelles laissées inchangées.

Un intérêt qui tend à s'effriter

Par ailleurs, ses données collectées en interne révèlent une nette décélération de la fréquentation des sites Web du distributeur d'un trimestre sur l'autre sur l'ensemble de ses marques, qu'il s'agisse d'Old Navy, Gap, Banana Republic, et Athleta.

L'établissement helvétique fait enfin remarquer que le positionnement acheteur sur le titre est déjà très encombré avec un score qui ressort à 12,9, soit très au-dessus de la moyenne historique de 2,6 et du secteur à 4,2, tandis que les vendeurs à découvert ont déjà déserté le titre avec une position vendeuse retombée à 9,7%.

Sachant que beaucoup d'investisseurs sont déjà positionnés à l'achat, l'absence de relèvement des objectifs pourrait conduire ces derniers à encaisser leurs bénéfices, prévient UBS.