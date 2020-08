GAP ferme plusieurs de ses magasins

(AOF) - Gap a annoncé vouloir fermer plusieurs de ses magasins, y compris son magasin principal à San Francisco, où le groupe vestimentaire a son siège social. "Dans le cadre de la stratégie de Gap Inc. visant à s'adapter à l'évolution des besoins des clients et à la croissance de notre activité en ligne, nous examinons attentivement nos biens immobiliers afin de soutenir la meilleure voie à suivre", a déclaré la société dans un communiqué. Certains magasins la marque Banana Republic, qui fait partie du groupe Gar Inc., sont également concernés.

AOF - EN SAVOIR PLUS