Gap : en petite hausse, mais un broker revoit son opinion

(CercleFinance.com) - Le titre Gap s'affiche en légère hausse (+0,1%), même si l'analyste Jefferies annonce ce revoir revoir à la baisse sa recommandation sur celui-ci, après des résultats 'mitigés'. Jefferies passe ainsi à 'Conserver' après 'Achat'. 'Nous pensons que Gap a besoin d'un nouveau leader permanent pour redresser l'entreprise et nous nous attendons à ce que la transformation prenne du temps. Avec une visibilité de plus en plus limitée à venir, nous adoptons une vision plus conservatrice sur le titre', explique Jefferies. L'analyste fixe ainsi son objectif de cours à 17 dollars, contre 24 jusqu'à présent.

Valeurs associées GAP NYSE -1.34%