** L'action du distributeur américain de vêtements Gap GAP.N progresse de 3,8 % à 19,5 dollars en pré-ouverture
** Old Navy, la principale marque de GAP, se redresse après une période de ralentissement et affiche une hausse de 1 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, à 2,3 milliards de dollars
** Les ventes à périmètre constant d’Old Navy sont restées stables au troisième trimestre, après une baisse de 4 % au deuxième trimestre
** Selon la société de courtage Jefferies, les progrès réalisés par Old Navy dans les segments du denim, des vêtements de sport et des tricots lui ont permis de devenir la deuxième marque de denim aux États-Unis, même s’il reste essentiel de maintenir cette dynamique sans recourir à des remises plus importantes
** La société affiche un BPA ajusté de 82 cents au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 78 cents, selon les données compilées par LSEG
** La société revoit ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 à une évolution globalement stable, contre une prévision antérieure de croissance comprise entre 1 % et 1,5 %
** Neuf des 23 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, et 14 la recommandation « conserver »; le cours cible médian s’établit à 24,70 dollars – données compilées par LSEG
** À la clôture de la dernière séance, le titre affichait une baisse de 26,6 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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