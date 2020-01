Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gap : en baisse, un analyste reste à 'conserver' Cercle Finance • 17/01/2020 à 17:06









(CercleFinance.com) - Le titre Gap s'affiche en baisse de -0,6% ce vendredi, alors que l'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'Conserver' sur celui-ci, alors que le groupe a annoncé qu'il ne souhaitait plus faire d'Old Navy une société indépendante. 'Cette décision est maintenant la bonne, étant donné, selon nous, le profil plus volatil d'Old Navy, les coûts d'une scission et l'impact sur le moral des employés. Des dégâts ont été causés et il faudra du temps pour guérir, mais les guidances semblent meilleures que ce que l'on craignait, ce qui est positif', commente le broker. Jefferies confirme son objectif de cours de 17 dollars.

Valeurs associées GAP NYSE -0.40%