Gap cède Old Navy au Mexique à Grupo Axo information fournie par AOF • 16/12/2021 à 14:16



(AOF) - Gap a annoncé avoir signé un accord en vue de céder sa marque Old Navy au Mexique à Grupo Axo, un spécialiste mexicain du prêt-à-porter. Une fois la transaction finalisée, Grupo Axo prévoit d'exploiter Old Navy au Mexique en tant que partenaire franchisé de Gap. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.





