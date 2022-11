Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gap: BPA plus que doublé au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/11/2022 à 13:20









(CercleFinance.com) - Gap a publié jeudi soir un BPA ajusté en hausse de 163% à 0,71 dollar au titre de son troisième trimestre, avec une marge opérationnelle ajustée en repli de 0,4 point à 3,9% pour des ventes nettes de 4,04 milliards de dollars, en croissance de 2% (+1% en comparable).



'Malgré nos progrès initiaux en vue de rééquilibrer nos gammes et de réduire les stocks, nous continuons d'adopter une approche prudente pour le reste de l'exercice', prévient la CFO Katrina O'Connell, qui pointe un environnement incertain pour la consommation.



Aussi, la chaine de vêtements de San Francisco prévoit que ses ventes nettes totales pourraient ressortir en baisse à un pourcentage 'dans le milieu de la plage à un chiffre' sur son quatrième trimestre comptable.





Valeurs associées GAP AMEX 0.00% GAP NYSE +5.69%