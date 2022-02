Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Gap: BofA dégrade, le titre se replie information fournie par Cercle Finance • 15/02/2022 à 16:22

(CercleFinance.com) - Le titre Gap a ouvert en baisse mardi matin à la Bourse de New York, Bank of America ayant abaissé son conseil sur la valeur de 'neutre' à 'sous-performance'.



Une demi-heure après le début des échanges, l'action reculait de 0,8% alors que Wall Street évoluait sur une note haussière.



Dans une note diffusée dans la matinée, Bank of America estime qu'il y a un risque que le groupe d'habillement n'atteigne pas les prévisions établies par le consensus cette année.



Le broker s'attend en effet ce que l'enseigne Old Navy (qui représente 55% des ventes de l'entreprise) soit lourdement affectée par son exposition aux consommateurs les plus modestes et à l'aggravation des problèmes d'approvisionnement.



Ces difficultés compliquent, d'après lui, la réalisation des prévisions établies par les analystes, ce qui le conduit à anticiper un bénéfice inférieur de 16% au consensus cette année.



BofA ramène en conséquence son objectif de cours de 26 à 14 dollars.