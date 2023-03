Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gap: Banana Republic étoffe son offre dans la maison information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 16:45









(CercleFinance.com) - Gap a annoncé mardi que sa marque de prêt-à-porter Banana Republic allait étoffer son offre de produits de décoration pour la maison avec le lancement d'une nouvelle collection de printemps.



La gamme 'BR Home' comprend du linge de maison, des coussins en velours proposés à partir de 80 euros ainsi qu'une ligne de tapis pouvant atteindre 6500 dollars pour les produits les plus luxueux, fabriqués dans l'Atlas marocain.



Ce lancement fait suite à la commercialisation, à l'automne dernier, d'une série exclusive de photographies et d'oeuvres commercialisée par Banana Republic sous la marque 'ART'.





Valeurs associées GAP AMEX 0.00% GAP NYSE +1.71%