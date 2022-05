Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gap: abaissement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 27/05/2022 à 11:30









(CercleFinance.com) - En marge de sa publication trimestrielle, Gap a abaissé ses objectifs annuels, anticipant désormais un BPA ajusté entre 0,30 et 0,60 dollar, une marge opérationnelle ajustée entre 1,5 et 2,5% et une baisse dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre de ses revenus.



La chaine de vêtements explique tenir compte de facteurs affectant sa performance à court terme, notamment les défis d'exécution chez Old Navy, un environnement macro incertain pour les ménages, l'inflation des coûts et un ralentissement en Chine.



Sur les trois premiers mois de son exercice, Gap a essuyé une perte de 0,44 dollar par action, avec une marge opérationnelle négative de 5,7% pour des revenus en baisse de 13% à 3,5 milliards de dollars (-14% en données comparables).





