Gantz et Netanyahu d'accord pour former un gouvernement d'union nationale

JERUSALEM, 20 avril (Reuters) - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son principal adversaire, le centriste Benny Gantz, ont signé lundi un accord qui permettra de former un gouvernement d'union nationale pour sortir le pays de l'impasse politique. Le Likoud, la formation du chef du gouvernement sortant, et Blanc et bleu, la coalition conduite par Benny Gantz, ont publié un communiqué commun dans lequel ils disent avoir signé un accord d'union. L'impasse politique sans précédent dans laquelle se trouve Israël a déjà été ponctuée par trois scrutins, en avril et septembre 2019, puis le 2 mars dernier. Selon la presse israélienne, les deux camps s'étaient déjà entendus pour que Benjamin Netanyahu soit reconduit 18 mois à la tête du gouvernement, après quoi Benny Gantz lui succéderait. Un sondage pour la télévision israélienne Channel 12 publié lundi suggère que la gestion de la crise sanitaire a profité à Benjamin Netanyahu. Selon cette enquête, le Likoud pourrait remporter 40 des 120 sièges de la Knesset en cas d'élections législatives, ce qui renforcerait les chances de Benjamin Netanyahu de parvenir à former une coalition avec ses traditionnels alliés d'extrême droite ou ultra-orthodoxes, sans avoir besoin de l'appui de la formation centriste de Benny Gantz. (Reporting by Maayan Lubell et Ari Rabinovitch)

