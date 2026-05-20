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GameStop porte sa participation dans eBay à plus de 6 %
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 16:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GameStop GME.N a porté sa participation dans eBay EBAY.O à environ 6,55 %, a révélé mardi le distributeur de jeux vidéo dans un document déposé, quelques jours après que la société de commerce électronique eut rejeté son offre publique d'achat de 56 milliards de dollars.

GameStop détenait auparavant une participation d'environ 5 % dans eBay et certains analystes ont estimé que son directeur général, Ryan Cohen, pourrait finir par faire pression pour obtenir la tenue d'une assemblée générale extraordinaire ou chercher à se faire représenter au conseil d'administration par des membres plus favorables à sa proposition.

Dans une interview accordée au journaliste Piers Morgan la semaine dernière, Ryan Cohen avait déclaré que le conseil d'administration d'eBay avait la responsabilité d'examiner son offre dans l'intérêt des actionnaires, ajoutant que “nous ferons tout ce qu'il faut” s'il ne le faisait pas.

eBay a rejeté l'offre en raison de préoccupations concernant le financement de l'opération, tout en soulignant ses efforts de redressement et l'amélioration de sa croissance.

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